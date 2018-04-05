США планируют ввести санкции против российских бизнесменов

2018-04-05 04:13 | www.apa.az | 6

США до конца недели планируют ввести санкции против российских бизнесменов за "вмешательство в выборы".

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в Белом доме.

Имена лиц, против которых будут введены санкции, не называются. По данным The Washington Post, они затронут не менее шести человек.

В марте США внесли в санкционный список 19 российских граждан и 5 юридических лиц, обвинив их во вмешательстве в выборы в США, против указанных лиц было начато расследование командой спецпрокурора Роберта Мюллера.