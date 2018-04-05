Указ Президента позволит интенсифицировать работу в сфере пассажироперевозок - БТА

2018-04-05 03:27 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - В рамках полномочий, предоставленных Бакинскому транспортному агентству (БТА) в соответствии с Уставом, утвержденным указом Президента Азербайджана, станет возможным еще большее усовершенствование организации дорожного движения, а также регулирования и государственного контроля перевозок пассажиров на административной территории столицы.
Об этом сказал Trend заведующий отделом по связям с общественностью БТА Маис Агаев.
По его словам, одним из наиболее важных аспектов данного процесса является создание благоприятных условий для решения многих проблем, существующих в сфере пассажирских перевозок.
Он отметил, что сегодня многие физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере пассажирских перевозок, либо не обладают производственной базой либо имеющиеся у них базы не соответствуют поставленным требованиям.