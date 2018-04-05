Саудовская Аравия перехватила ракету, выпущенную по нефтяным объектам

2018-04-05 04:16 | www.trend.az | 8

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную йеменскими повстанцами-хуситами по округу Джизан, где находятся объекты государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), сообщает телеканал Al Arabiya, передает РИА Новости.

Как заявила после инцидента компания в своем официальном аккаунте в Twitter, "все объекты компании, включая объекты в Джизане, в безопасности и функционируют нормально".