Узбекистан и Пакистан намерены создать совместный деловой совет

2018-04-05 04:42 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/- Страны также заключили меморандум о сотрудничестве между Министерством внешней торговли Узбекистана и Узбекско-пакистанским торговым и культурным центром в Лахоре, сообщает Podrobno.uz.

Торгово-промышленная палата Узбекистана и Центр глобальных и стратегических исследований Пакистана намерены создать узбекско-пакистанский деловой совет.

Соглашение об этом было подписано на днях по итогам международной конференции "Пакистан: земля возможностей для республик Центральной Азии", а также узбекско-пакистанского бизнес-форума и туристической конференции.

В мероприятиях приняли участие свыше 50 представителей деловых кругов Пакистана и порядка 60 туристических компаний.

"Главной задачей делового совета станет интенсификация внешнеторговых операций предпринимателей обеих стран", — отметили в Министерстве торговли.