YouTube усилит меры безопасности в офисах после стрельбы в штаб-квартире

2018-04-05 04:52 | www.trend.az | 8

Видеохостинговая компания YouTube после стрельбы в штаб-квартире организации в Сан-Бруно (Калифорния), при которой пострадали три человека, заявила о намерении усилить меры безопасности в офисах по всему миру, передает РИА Новости.

"Мы также подробно разбираем этот инцидент, мы будем усиливать меры безопасности во всех наших офисах во всем мире, чтобы сделать их более безопасными не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", -сообщается в заявлении, размещенном в официальном Twitter-аккаунте компании Google, которой принадлежит видеохостинг.