В СБ ООН по состоится заседание по "делу Скрипаля"

2018-04-05 05:39 | www.apa.az | 6

Заседание Совета Безопасности ООН по инциденту в британском Солсбери состоится в четверг.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, это подтвердили в пресс-службе ООН.

На заседании СБ ООН в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя запросил проведение 5 апреля открытого заседания Совбеза ООН "по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери".



После инцидента в Солсбери премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала генсека ООН о произошедшем. В направленном письме употребляется формулировка, что британское правительство "считает весьма вероятным", что ответственность за это нападение несет Российская Федерация.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.