Стало известно время проведения заседания СБ ООН по "делу Скрипаля"

2018-04-05 06:19 | www.trend.az | 7

Заседание Совета Безопасности ООН по инциденту в британском Солсбери состоится в четверг, подтвердили в пресс-службе ООН, передает РИА Новости.

На заседании СБ ООН в среду постпред РФ при ООН Василий Небензя запросил проведение 5 апреля открытого заседания Совбеза ООН "по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери".

Согласно распространённой пресс-службой программе работы Совета на 5 апреля, в 15.00 по местному времени состоится обсуждение ситуации в Бурунди. По окончании встречи СБ приступит к рассмотрению темы, обозначенной в письме постпредства Великобритании при ООН от 13 марта.