Стартовал обмен ваучеров на фактические билеты Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

2018-04-05 06:48 | www.trend.az | 6

БАКУ / Trend/ - Третьего апреля дан старт процессу обмена ваучеров, подтверждающих онлайн-покупку билетов на Гран-при Азербайджана «Формулы-1», на фактические билеты, сообщили Trend в Операционной компании Baku City Circuit

Обладатели ваучеров могут обменять их до 29 апреля, то есть до начала соревнований.

Для обмена ваучеров на билеты необходимо предъявить распечатанный ваучер, а также удостоверение личности. Обменять ваучеры на билеты может только лицо, чьи имя указано на ваучере. Наряду с этим будет продолжена продажа билетов в городских кассах и в режиме онлайн.

Обмен ваучеров на фактические билеты должен быть осуществлен в соответствующих кассах до начала Гран При Азербайджана «Формулы 1» 2018, так как вход в зону гонки с ваучерами запрещается.