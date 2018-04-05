Работники Google потребовали закрыть военный проект с искусственным интеллектом

2018-04-05 07:30 | www.trend.az | 8

Более 3,1 тыс. сотрудников Google подписали коллективное письмо, выразив протест руководству этой американской корпорации против ее участия в программе Пентагона, предусматривающей применение искусственного интеллекта (ИИ) для повышения точности наведения беспилотных летательных аппаратов боевого назначения. Об этом сообщила в среду газета The New York Times, передает ТАСС.

"Мы считаем, что Google не следует заниматься военным бизнесом. Поэтому мы просим аннулировать Project Maven, а также подготовить, опубликовать и обеспечить выполнение ясной и точной политики, согласно которой, Google и его подрядчики никогда не будут создавать боевые технологии", - цитирует издание коллективное послание.