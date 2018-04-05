Азербайджан и Болгария работают над увеличением взаимного турпотока - министр (Эксклюзив)

2018-04-05 08:06 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В течение первых двух месяцев зимнего сезона 2017/2018 (декабрь и январь), число азербайджанских туристов, посетивших Болгарию, составило 552 человек, что на 21 процент больше по сравнению с прошлым зимним периодом (458 туристов), сказала в эксклюзивном интервью Trend министр туризма Болгарии Николина Ангелкова.

"Согласно нашей национальной статистике, 3271 азербайджанский турист посетил Болгарию в 2017 году. Мы надеемся, что их число увеличится в текущем году. У нас уже есть положительные результаты", - добавила министр.

Тем не менее, Ангелкова отметила, что объём туристского потока из Болгарии в Азербайджан все еще меньше, чем из Азербайджана в Болгарию.

"В прошлом году число болгарских туристов, посетивших Азербайджан, составило 2104 человек, что почти в два раза больше, чем в 2016 году (1055 туристов). За первые два месяца нынешнего зимнего сезона Азербайджан посетили 156 туристов из Болгарии, по сравнению с 43 туристами в те же месяцы минувшего зимнего сезона", - сказала министр.

Министр отметила, что, конечно, потенциальных возможностей в этой сфере намного больше, и стороны работают над тем, чтобы их реализовать.

Ангелкова напомнила, что в 2015 году правительство Болгарии утвердило Протокол между Министерством культуры и туризма Азербайджанской Республики и Министерством туризма Республики Болгария о расширении сотрудничества в области туризма, что является показателем значимости этой сферы для развития экономического партнерства между двумя странами.