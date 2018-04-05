В Баку проходит конференция министров Движения неприсоединения

2018-04-05 09:00 | www.apa.az | 7
Сегодня в Баку проходит промежуточная конференция министров иностранных дел рамках Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития».
Как сообщает АПА, в заседании принимают участие более 800 человек.
На церемонии открытия выступят президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.
Затем будет выбран председатель VII конференции министров Движения неприсоединения. В конференции принимают участие главы МИД Турции, Ирана, Северной Кореи, Афганистана, Индии, Палестины, Эквадора, а также председатель Генассамблеи ООН Мирослав Лайчак.
Конференция продлится 2 дня. По итогам конференции будет принята Бакинская Декларация.
В целях подготовки к конференции министров 3-4 апреля прошло заседание на уровне высокопоставленных чиновников.
Азербайджан присоединился к Движению в 2011 году. В 2019 году Азербайджан будет принимать XVIII Саммит Движения неприсоединения. В 2019-2022 годах наша страна будет председательствовать в Движении неприсоединения.
В Движении неприсоединения участвуют 120 государств. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при Движении неприсоединения.