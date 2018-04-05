Президент: «Оккупация территорий Азербайджана должна быть прекращена, только после этого в регионе восстановится мир»

2018-04-05 10:05 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что Азербайджан является новым членом этого движения: «В 2011 году Азербайджан стал членом Движения неприсоединения. Члены Движения неприсоединения поддержали нашу страну в ходе процедуры избрания Азербайджана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.. На протяжении двадцати лет азербайджанские земли находятся под оккупацией Армении. Мир признает, что Армения оккупировала территории Азербайджана, в результате чего более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, азербайджанский народ подвергся этнической чистке. Армения учинила Ходжалинский геноцид в отношении азербайджанцев. Ряд стран мира признали этот геноцид. Ходжалинский геноцид это преступление против человечности».

Президент с сожалением отметил, что оккупация продолжается до сегодняшнего дня: «Несмотря на решения международных организаций, азербайджанские земли находятся под оккупацией. До сегодняшнего дня не выполнены резолюции Совбеза ООН об освобождении оккупированных азербайджанских территорий. Также не выполнены решения ОБСЕ, Совета Европы и других международных организаций по этому вопросу. Несмотря на проводимую Арменией этническую чистку, никаких санкций в отношении этой страны не применяется. На оккупированных землях все разрушено. В отчете Миссии ОБСЕ по расследованию фактов говорится, что все наши исторические памятники, мечети разрушены армянскими вандалами. Это геноцид в отношении нашей культуры. Оккупация азербайджанских земель должна быть прекращена, и только после этого в регионе восстановится мир. Армения – моноэтническая страна, там живет только одна этническая группа. Из Армении были изгнаны азербайджанцы и представители других этнических групп».