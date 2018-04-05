Чемпиона Азербайджана зарезали в день рождения

2018-04-05 08:40 | www.oxu.az | 7

На территории Насиминского района Баку зарезан чемпион Азербайджана по боксу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Абдуллаев Тамерлан Намиг оглы, 1992-го года рождения, отмечал 26-летие в одном из заведений общего питания.

В это время он поспорил с незнакомым лицом в ресторане и, выйдя на улицу, был зарезан. Раненый был размещен в Клинический Медицинский Центр №1. Т. Абдуллаев перенес хирургическое вмешательство. По информации врачей, его состояние оценивается как средней тяжести.

Сотрудники 20-го отделения Насиминского РУП уточняют причины произошедшего.

Т. Абдуллаев является серебряным призером Исламских Игр в категории до 69 кг. Спортсмен также вышел в ¼ финала чемпионата Европы по боксу в 2013-ом году. В том же году он удостоился звания чемпиона мира в весовой категории до 60 кг.