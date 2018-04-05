В Турции разработаны новые ракеты с лазерным наведением

2018-04-05 09:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Турции разработаны новые отечественные ракеты с системой лазерного наведения, пишут в четверг турецкие СМИ, со ссылкой на военные источники.

Сообщается, что получившие название «MAM-C» новые отечественные ракеты были разработаны оборонной компанией «Roketsan».

Длина ракет «MAM-C» составляет 80 сантиметров, вес 8,5 килограмм.

Ракеты с высокой точностью могут поразить цели на расстоянии 8 километров.

Отметим, что с 2011 года в Турции в рамках усиления отечественной оборонной промышленности налажено производство мобильных форпостов, хорошо зарекомендовавших себя в борьбе против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), а также производство пистолетов Canik TP9, беспилотников ANKA и другой военной техники.

Ранее в Турции были проведены испытания отечественной ракеты большой дальности класса «земля-земля».