Президент: «Азербайджан играет важную роль в региональном сотрудничестве»

2018-04-05 10:15 | www.apa.az | 6

«Экономические достижения Азербайджана находят отражение в отчетах ведущих финансовых институтов».

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан сам достиг этих успехов: «Азербайджан играет важную роль в региональном сотрудничестве. Наша страна реализует проекты для укрепления межконтинентального сотрудничества. Мы реализуем эти проекты совместно с соседними странами. Потому что нами налажены хорошие связи со странами региона. Азербайджан организует много международных мероприятий. Особо хочу отметить Форум Межкультурного диалога. Азербайджан также провел первые Европейские Игры и Игры Исламской Солидарности. Это служит диалогу и сотрудничеству между культурами, религиями и народами. Мы способны организовывать такие глобальные мероприятия. Верим, что вы и в дальнейшем будете поддерживать председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Мы сильны, когда вместе».