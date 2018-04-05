Глава государства: «Предоставление 100 лет назад – в период АДР избирательного права женщинам было показателем высокого уровня свободы»

2018-04-05 10:17 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на промежуточной министерской конференции на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» в рамках Движения неприсоединения заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что Азербайджан гордится своей историей: «На протяжении веков представители разных народов проживали в Азербайджане в условиях мира. Азербайджан всегда был мультикультуральной страной. Азербайджан будет и впредь продолжать развивать эти ценности».

Президент Ильхам Алиев отметил, что в этом году будет отмечена 100-летняя годовщина образования Азербайджанской Демократической Республикой: «Созданная 100 лет назад Азербайджанская Демократическая Республика предоставила женщинам избирательное право. Это является показателем высокого уровня свободы 100 лет назад. Мы уже независимы на протяжении 26 лет. Но в первые годы независимости мы столкнулись с нагорно-карабахским конфликтом и экономическими трудностями. Экономическая независимость важна. Вот почему мы придали большое значение экономическому развитию. Сегодня Азербайджан обладает сильной экономикой. За последние 15 лет наша экономика выросла более чем в три раза. Мы также держим в центре внимания развитие человеческого капитала. Построено много школ и больниц. В центре нашей политики стоят благополучие и здоровье граждан Азербайджана. Мы прилагаем все усилия для обеспечения хороших условий жизни для наших граждан».