Марк Цукерберг даст показания

2018-04-05 08:56 | www.oxu.az | 6

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг выступит перед комитетами обеих палат Конгресса США, сообщает Reuters. Он даст показания по поводу утечки данных пользователей.

Как передает Oxu.Az, 10 апреля Цукерберг ответит на вопросы юридического комитета и комитета по торговле Сената, а 11 апреля — комитета по энергетике и торговле Палаты представителей.

Напомним, соцсеть оказалась в центре скандала из-за сотрудничества с фирмой Cambridge Analytica.

Компания обвиняется в несанкционированном доступе к конфиденциальным данным 50 млн пользователей Facebook, на основе которых оценивали их политические предпочтения и демонстрировали таргетированную рекламу.

Из-за скандала против Facebook был подан иск.

Теперь сообщается, что Cambridge Analytica могла собрать данные 87 млн пользователей Facebook.