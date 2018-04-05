В Баку стартует конференция Движения неприсоединения

2018-04-05 09:19 | www.oxu.az | 6

Промежуточная министерская конференция глав МИД на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» в четверг начала работу в Баку.

В конференции принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как передает Oxu.Az, в двухдневной конференции принимают участие страны-члены движения, представители государств и международных организаций со статусом наблюдателей при движении, особо приглашенные страны и организации.

В Движении неприсоединения участвует 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при Движении неприсоединения.

На конференцию в рамках Движения неприсоединения в Баку прибыли более 800 участников. Для освещения мероприятия аккредитацию прошли более 150 человек из местных и иностранных СМИ.

В 2019 году Азербайджанская Республика примет XVIII саммит Движения неприсоединения. В 2019-2022 годы Азербайджанская Ре6спублика будет председательствовать в Движении неприсоединения.