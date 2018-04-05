ЕС отказался выполнять требование США по ядерной сделке с Ираном

2018-04-05 09:58 | www.trend.az | 6

Европа не согласна менять или вырабатывать дополнительное соглашение к ядерной сделке с Ираном. Об этом заявил РИА Новости высокопоставленный европейский дипломатический источник в Вашингтоне.

Сейчас США и "европейская тройка" — Великобритания, Франция, Германия — ведут переговоры в рамках недавно созданной рабочей группы по сделке с Ираном. В январе американский президент Дональд Трамп пригрозил выйти из ядерной сделки, если европейские страны не смогут "исправить чудовищные недостатки соглашения".

"Мы обсуждаем не дополнительное соглашение, а вопросы, выходящие за рамки СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий]", — подчеркнул собеседник агентства.

При этом дипломат не исключил возможности выработки в будущем нового соглашения, которое бы зафиксировало некоторые положения действующей сделки.