Глава МИД Азербайджана: «Существующий в связи с нагорно-карабахским конфликтом «статус-кво» никогда не будет принят»

2018-04-05 10:30 | www.apa.az | 6

Глава МИД Азербайджана: «Существующий в связи с нагорно-карабахским конфликтом «статус-кво» никогда не будет принят».

«Не решенный между Азербайджаном и Арменией конфликт является главным препятствием для безопасности и экономического развития».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время выступления на промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития».

Министр отметил, что оккупация Азербайджана длится больше 20 лет.

«ООН приняла 4 резолюции. В этих резолюциях поддерживается территориальная целостность Азербайджана, содержится требование о выводе армянских войск со всех оккупированных территорий. Эта позиция поддержана многими организациями. Движение неприсоединения также считает Нагорный Карабах частью моей страны, поддерживает урегулирование в рамках территориальной целостности Азербайджана. Сложившийся в результате конфликта «статус-кво» никогда не будет принят», - отметил Э.Мамедъяров.