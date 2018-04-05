Флору Керимову хотели избить

2018-04-05 09:33 | www.oxu.az | 6

Народная артистка Флора Керимова рассказала о произошедшем с ней неприятном инциденте.

Как сообщила Oxu.Az сама Флора Керимова, ее хотели избить на одном из мероприятий:

«Меня пригласили на мероприятие. Дали выступить. Там также была дочь хозяина мероприятия. Я сказала, что человек без дочери бесплоден.

Сказав эти слова, я села за выделенный для меня стол. Вдруг увидела, что какая-то женщина положила мне руку на плечо и злобно смотрит на меня. Я спросила у сидящих рядом со мной людей, почему она так смотрит на меня?! Мне ответили, что у нее трое сыновей».

Артистка отметила, что этот гневный взгляд сильно напугал ее.

«Женщина смотрела на меня так, словно хотела избить меня. Я попросила свою помощницу вывести меня с мероприятия. От страха не стала там сидеть».

Пярвиз Гусейн

