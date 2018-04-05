Министр: «Азербайджан за усиление роли Генассамблеи ООН»

2018-04-05 10:32 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на промежуточной министерской конференции на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» в рамках Движения неприсоединения сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Министр отметил, что Азербайджан за проведение реформ в ООН и усиление роли Генеральной Ассамблеи: «В этом случае голоса и 2/3 членов ООН будут услышаны. Разрешение конфликтов будет способствовать обеспечению стабильности не только в регионе, но и во всем мире».