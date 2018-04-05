Глава МИД Венесуэлы: «США с 2015 года враждебно относятся к нашей стране»

2018-04-05 10:34 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, об этом сказал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития».

Министр отметил, что в 2016 году в его стране был проведен саммит.

Он сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поддерживает это движение и желает президенту Азербайджана успехов в его деятельности: «В настоящее время мир переживает неопределенный и смутный период. Принципы движения оказывают положительное влияние на мир. Мы должны поддерживать принципы суверенитета, равенства, избегать вмешательств во внутренние дела. Мы должны уважать все цивилизации, религии, принципы территориальной целостности, права человека, включая мир и развитие. Главная тема нашей конференции - поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития. Вместе мы можем обеспечить мир и безопасность. Одной из основных проблем в мире является производство ядерного оружия. Мы призываем страны, производящие ядерное оружие, обеспечить мир и безопасность».

Хорхе Арреаса подчеркнул, что отношение США к Венесуэле отрицательно сказывается на венесуэльском народе: «США с 2015 года враждебно относятся к нашей стране. Они применяют санкции против Венесуэлы, что серьезно влияет на нашу экономику».