Враг нарушил режим прекращения огня

2018-04-05 09:42 | www.oxu.az | 5

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 75 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районов, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, и в селе Геяли Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Шыхлар, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Физулинского районов.