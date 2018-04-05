Анну Нетребко и Юсифа Эйвазова выгнали из театра

2018-04-05 09:45 | www.oxu.az | 6

Всемирно известная оперная дива Анна Нетребко, ее муж, азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов, и сын Тьяго оказались в неприятном положении. Их выгнали из театра в Лондоне.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на издание «7 дней», казус произошел за несколько минут до начала мюзикла «Аладдин», куда Анна Нетребко пришла в компании мужа Юсифа Эйвазова и сына Тьяго.

Так получилось, что билеты на места, занятые семьей, оказались проданы дважды.

В результате, когда они уже приготовились смотреть представление, к ним подошли сотрудники театра и попросили покинуть зрительный зал.

«За пять минут до начала шоу «Аладдин» нас согнали с мест и выгнали из театра. Это случилось потому, что наши билеты продали кому-то еще. Наши билеты, которые мы купили вчера за 600 евро, оказались недействительными!» — поделилась своим возмущением Анна Нетребко в Сети.

Позже, когда Нетребко немного остыла, она оставила в микроблоге еще одно послание для поклонников. В нем Анна рассказала, что сумела вернуть деньги за билеты.

«Мы в порядке, ничего страшного. Тишка тоже ничего. Он сначала расстроился... На самом деле, неважно кто ты: известный и богатый или нет — с любым человеком такое может случиться. Будьте осторожны, когда покупаете билеты.

Ну, ничего. Подумаешь! Пусть это будет самой большой неприятностью в нашей жизни. Думаю, что мы еще посмотрим «Аладдина». А вам всем спасибо за то, что поддержали!» — поблагодарила поклонников Анна Нетребко.