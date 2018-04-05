ЕБРР выделил 500 тысяч евро для модернизации транспортной сети Тбилиси

2018-04-05 10:20 | www.trend.az | 6

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил грант в размере 500 тысяч евро для модернизации транспортной сети Тбилиси, передает Новости-Грузия.

Соответствующее соглашение сегодня подписали мэр Тбилиси Каха Каладзе и директор ЕБРР по региону Кавказа, Молдовы и Беларуси Бруно Балванера.

Грант оплатит работу французской компании «Sistra», которая победила в конкурсе на составление детального плана реструктуризации столичной автобусной сети для мэрии Тбилиси.

На сегодняшний день в Тбилиси 530 автобусов, которые обслуживают 101 маршрут, — в мэрии считают, что этого явно недостаточно.

В ближайшие четыре года мэрия планирует закупить еще 700 новых автобусов. Из них 100 автобусов поступят в столичный автопарк до конца года. Кроме того, мэрия Тбилиси планирует закупить новые поезда и вагоны метро.