Нарушение территориальной целостности стран вредит международной безопасности - глава МИД Венесуэлы

2018-04-05 10:32 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Политика, проводимая некоторыми странами против территориальной целостности других стран, вредит стабильности и основывается на эгоизме.
Об этом сказал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса Монсеррат, выступая на открывшейся в четверг в Баку промежуточной министерской конференции глав МИД стран-членов Движения неприсоединения.
По его словам, главной темой сегодняшней встречи станет продвижение международной безопасности и стабильности для устойчивого развития, что принесет пользу всему миру.
"Мы часто становимся жертвами внешних сил, которые пытаются продолжать дестабилизировать ситуацию, угрожая миру и демократии в стране. Они внедряют незаконные санкции, которые отражаются на экономическом и финансовом развитии страны. Подобная угроза лишь сплачивает нас", - сказал Монсеррат.
Глава МИД Венесуэлы добавил, что сегодня, в XXI веке страны вновь сталкиваются с последствиями "холодной войны".
"Продолжается вмешательство во внутренние дела государств, а Движение неприсоединения хочет сыграть свою положительную роль в решении проблем. Мы намерены развивать организацию для того, чтобы служить социальной справедливости в мире. Мы должны пресекать вмешательство во внутреннюю политику стран. Мы должны с уважением относиться ко всем культурам, религиям, принципам территориальной целостности и правам человека, включая мир и развитие", - отметил Монсеррат.
(Автор: Анвар Мамедов)
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