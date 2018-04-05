Баку становится основным звеном Движения неприсоединения

2018-04-05 09:50 | www.oxu.az | 6

Участие Азербайджана в Движении неприсоединения дает возможность официальному Баку продвигать не только свою внешнеполитическую повестку, но и развивать углубленный диалог с большинством стран мира по наиболее актуальным проблемам человечества.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

По мнению азербайджанского политолога, Азербайджан, как страна-председатель движения на предстоящие годы будет фасилитировать диалог по таким актуальным проблемам, как сохранение мира и поддержание безопасности, развитие межцивилизационного диалога, решение актуальных социально-экономических задач, проблем, связанных с поднятием уровня жизни в наименее развитых странах.

«Естественно, для того, чтобы эффективно справиться с этой задачей, сделать существенные шаги в ее реализации, потребуется участие всех стран Движения.

Однако растущий авторитет Баку на международной арене и поддержка со стороны других государств дают возможность надеяться на успешную реализацию предлагаемой Азербайджаном повестки.

Мы принимаем это достаточно глобальное мероприятие у нас в стране, Азербайджан будет председательствовать в движении - это все говорит о том, что Баку становится основным звеном Движения неприсоединения», - отметил Велизаде.

Напомним, что в Баку 5-6 апреля проходит промежуточная министерская конференция Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития».

В связи с этим в Баку прибыли влиятельные должностные лица из различных государств, а также международные организаций, являющихся членами Движения неприсоединения, имеющие статус наблюдателя в этой структуре, делегаты стран и организаций в целом, более 800 человек.

В Движении неприсоединения, играющем важную роль в обеспечении международного мира и безопасности, участвуют 120 государств. Статус наблюдателя при Движении неприсоединения имеют 17 государств и 10 международных организаций.

Азербайджанская Республика присоединилась к Движению на XVI министерской конференции, состоявшейся на Бали в 2011 году. В 2019 году Азербайджанская Республика будет хозяйкой XVIII Саммита Движения неприсоединения. В 2019-2022 годах Азербайджанская Республика будет председательствовать в Движении неприсоединения.

Али Мамедов

