Российские компании представили продукцию на пищевой выставке в Ташкенте

2018-04-05 10:34 | www.trend.az | 6

Одна из крупнейших российских оптовых компаний "АйБаРус", специализирующаяся на экспортно-импортных операциях с фруктами, выходит на рынок Узбекистана, сообщает в четверг Sputnik Узбекистан.

Сейчас представители "АйБаРус", а также еще четырех российских компаний находятся в Ташкенте, где презентуют свою продукцию и возможности в рамках специально организованной коллективной экспозиции РФ на выставке WorldFood Uzbekistan. Организатором стенда выступил российский Совет по развитию внешней торговли и международных экономических отношений.

"На российском стенде представлены пять компаний, которые занимаются производством масложировой продукции, соусов, кетчупов, продуктов быстрого приготовления, а также экспортом и импортом фруктов и овощей. Коллективный стенд РФ участвует в такой выставке впервые", — отметила Sputnik представитель Совета Елизавета Литвин.

По ее словам, в течение трех дней выставки запланирован ряд переговоров и встреч с узбекскими партнерами. Компания "АйБаРус" намерена обсудить закупку узбекских фруктов и овощей, а также поставку экзотических фруктов — манго, авокадо, киви и других из Таиланда в Узбекистан.

"Каждая компания представляет интересные продукты, уверена, что по итогам выставки будут заключены контракты. Мы со своей стороны намерены активизировать работу с Узбекистаном, так как видим большой интерес со стороны российских компаний в этом рынке. Сейчас рассматриваем возможность организации в этом году нескольких бизнес-миссий, в том числе не только для российских, но и иностранных компаний", — рассказала Литвин.