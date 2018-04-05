Президент Генассамблеи ООН: «В первую очередь необходимо предотвратить конфликты»

2018-04-05 10:49 | www.apa.az | 5

«Думаю, что мы сможем добиться хороших результатов для устойчивого развития благодаря усилиям Движения неприсоединения».

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» заявил президент 72 сессии Генассамблеи ООН Мирослав Лайчик.

Перечислив принципы устойчивого развития, М.Лайчак отметил, что в первую очередь необходимо устранить конфликты: «Пока продолжаются конфликты, добиться социального и экономического развития невозможно. Мы должны принимать усилия на глобальном уровне для устойчивого развития. Участие каждого из нас поможет этому. Мы нуждаемся в связях в сфере достижения развития и установления мира. В настоящее время молодежь подвержена жестокому экстремизму. Проводимые здесь переговоры помогут предотвратить это. Мы должны налаживать связи в сфере безопасности и установления мира. Но без информирования достичь этого невозможно. Сейчас, как никогда, существует потребность в стабильности, устойчивом развитии, в разносторонней системе и сотрудничестве для будущего каждого из нас».