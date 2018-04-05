Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 1,2%

2018-04-05 11:13 | www.apa.az | 7

Суммарные активы 30 банков в Азербайджане на 1 марта 2018 года составили 28,5 млрд. манатов, суммарные обязательства – 24,6 млрд. манатов, балансовый капитал – 3,9 млрд. манатов.

Как передает АПА-Экономикс, это отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками. Вклады населения в банках Азербайджана на 1 марта 2018 года составили 7,7 млрд. манатов. По сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период активы банковского сектора выросли на 1,2%, обязательства – на 1%, балансовый капитал – на 2,2%.

На 1 марта 2018 года по стране действуют 511 филиалов, 143 отделения, 2444 ATM. Всего в банковском секторе занято 16 331 человек.