Томас Гремингер: «Мы не планируем снова открыть Бакинский офис ОБСЕ» - ИНТЕРВЬЮ

2018-04-05 11:14 | www.apa.az | 6

Эксклюзивное интервью московского корреспондента АПА с генеральным секретарем ОБСЕ, шведским дипломатом Томасом Гремингером, принимающим участие в проходящей в Москве VII Международной конференции по безопасности.

- Планируете ли Вы визиты в Азербайджан и Армению?

- Да. В этом году я планирую совершить визиты в Азербайджан и Армению. Однако точную дату назвать не могу. Я говорил об этом с послами, постоянными представителями Азербайджана и Армении в ОБСЕ. Постараюсь осуществить визиты во второй половине этого года.

- Обсудите ли Вы пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым?



- Во время каждой встречи с министром иностранных дел России мы обсуждаем конфликты на пространстве ОБСЕ. В ходе сегодняшней нашей встречи мы проведем обмен мнениями о путях урегулирования региональных конфликтов.



- Официальные лица Азербайджана и сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявляют о том, что после выборов переговоры по нагорно-карабахскому конфликту интенсифицируются. Есть ли предложения провести встречи на уровне президентов или министров после выборов?



- По моему мнению, после встречи президентов Азербайджана и Армении в октябре прошлого года в Женеве в переговорном процессе наблюдалась динамика. Надеюсь, что после выборов президента Азербайджана эта положительная динамика в переговорах будет сохранена.



- Планируете ли Вы вновь открыть бакинский офис ОБСЕ?



- Такого у нас в планах нет. Однако в настоящее время мы поддерживаем диалог с азербайджанским правительством для более оперативного сотрудничества в сферах, которые представляют интерес для Азербайджана.