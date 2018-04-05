Словакия намерена закупить в США истребители F-16 и авиаракеты

2018-04-05 10:58 | www.trend.az | 7

Пентагон уведомил Конгресс США о намерении продать Словакии многоцелевой истребитель F-16, а также авиационные ракеты и бомбы на общую сумму $2,91 млрд. Как подчеркивается в заявлении, распространенном в среду Управлением минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент не возражает против поставок Братиславе такого рода вооружений, передает ТАСС.

Словакия запросила 14 истребителей F-16, до 16 дополнительных двигателей к ним, 142 управляемые ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения AIM-9Х-2 Sidewinder, 400 авиабомб МК-82, а также радары, системы радиоэлектронного подавления, системы связи и подвесные прицельно-навигационные системы, необходимые запасные части и оборудование, логистическую поддержку.

"Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность партнера по НАТО, который продолжает играть важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - отмечается в заявлении.