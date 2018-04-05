Eker Doktrini: Batı için entegrasyon, Doğu için fragmantasyon

2018-04-05 12:22 | www.trend.az | 0

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. M. Mehdi Eker’e göre, “entegrasyon(birleşme)-fragmantasyon (parçalanma)” açısından son yüzyılda dünya iki savaşa tanık oldu. İlkine Birinci Dünya Savaşı, diğerine ise İkinci Dünya Savaşı denildi. İkinci Dünya Savaşı Avrupa’nın kendi içinde olan bir savaştı. O savaş bitirildi. Savaşan Avrupalı ülkeler bir daha savaşmamak için bir araya geldiler ve bir entegrasyon projesi uyguladılar. Avrupa Birliği olan bu projeyle İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Sonrasında bugün merkezi Brüksel’de olan bir imparatorluk inşa edilerek, Batı için entegrasyon ve Doğu için fragmantasyon projesinin geliştirilmesi için politika üretilmeye devam edildi.

Eker’e göre, Birinci Dünya Savaşı’nı da Avrupalılar çıkardı. Savaşın asıl hedefi Osmanlı coğrafyasıydı. Birinci Dünya Savaşı’nın hedefinde olan bu coğrafyada savaş hala bitmedi. Filistin’de, Suriye’de, Irak’ta ve Arap Yarımadası’ndan Körfez’e kadar olup biten her şey fragmantasyon projesinin uygulandığını göstermektedir. Entegrasyon projesi ile İkinci Dünya Savaşı bitirilirken fragmantasyon projesi ile Birinci Dünya Savaşı hala sürdürülmektedir. Batı kendi coğrafyasında ihtilafa düştüğünde, reçete olarak entegrasyonu, Doğu kendi coğrafyasında ihtilafa düştüğünde ise reçete olarak fragmantasyonu önermektedir. Eker’e göre, bugün yaşanan bütün bu bölgesel siyasi olaylar tamamen “entegrasyon-fragmantasyon” denkleminde yer almaktadır.

“Eker Doktrini” diyebileceğimiz bu sistematik fikirler toplamı, bize bugün dünyada yaşanan olayları doğru ve kolay sınıflandırabilmek, anlamak, algılayabilmek ve anlamlandırmak için ışık tutmaktadır. Nitekim bugün Avrupa coğrafyasına baktığımızda, her ne kadar Brexit süreci yaşanıyor olsa da, son zamanlarda Balkanlar’ın “entegrasyon projesi” ile tamamen Avrupa’nın hegemonya sistemine dahil edilmek istendiğine şahit olmaktayız. Aksine yüzümüzü Asya ve Afrika’ya çevirdiğimizde, etnik ve mezhepsel farklılıklar üzerinden, terör örgütleri aracılığıyla bölgenin “fragmantasyon projesi” ile parçalanmasına devam edilerek, Batının hegemonya düzeninin korunmasına çalışıldığına şahit olmaktayız.