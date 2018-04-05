Türkiye Yeni İpek Yolu'nun Avrupa ve Afrika’ya Açılan Kapısıdır

2018-04-05 12:24 | www.trend.az | 0

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2013 yılında Astana'da "Yeni İpek Yolu 2. Uluslararası Ulaştırma ve Lojistik İş Forumu" çerçevesinde, Kazakistan Demiryolları Ulusal Şirketi AŞ, Azerbaycan Demiryolları AŞ, Gürcistan Demiryolları AŞ başkanları tarafından Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahını Geliştirme Koordinasyon Komitesi'nin kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı. 2014'te kurulan komitenin amacı, Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı'nda yük akışını arttırmaktır.

Komite'nin kurulmasının dışında, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın işbirliği ile, ortak inşa prensibi temelinde, “Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Uluslararası Birliği” oluşturuldu. Geçen hafta Türkiye de ilgili ülkelerle protol imzaladı ve söz konusu birliğin daimi üyesi haline geldi. Bu Türkiye’nin Yeni İpek Yolu ortak inşasında yeni sorumluluk aldığı manası taşımaktadır. Türkiye durmadan çaba harcamaya devam edecek ve Yeni İpek Yolu’nun Avrupa ve Afrikaya açılan önemli bir kapısı olacaktır. Türkiye’nin üstlendiği bu sorumluluk, sahip olduğu eşsiz coğrafi konumunun kendisine yüklediği bir tarihi sorumluluktur.

Yeni İpek Yolu’nun orta koridoru olan Çin, Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan ve Gürcistan güzergahı, Türkiye'den Avrupa'ya uzanacak. Türkiye, “orta koridor” olarak ifade edilen hatta ana aktörlerden biri haline geldi. Geçen sene “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı”nın açılmasıyla orta koridor aktif olmaya başladı. “Kuşak ve Yol”un en önemli hattından biri olan bu koridor, bölgeye çok yönlü ulaşım ve taşıma olanağı sağlayacaktır.