Издана книга Алимардан бека Топчубашева

2018-04-05 11:16 | www.apa.az | 7

Опубликовано новое издание Переводческого Центра при Кабинете Министров Азербайджанской Республики - книга Алимардан бека Топчубашева «Мы верили, что наш народ будет жить независимо».

Как сообщили АПА в Переводческом Центре при Кабинете Министров, впервые азербайджанскому читателю предоставляется возможность подробно ознакомиться с публицистическим наследием первого председателя парламента АДР Алимардан бека Топчубашева. В книге собраны статьи, путевые заметки, дипломатическая переписка, исторические исследования, художественная публицистика и образцы богатого эпистолярного наследия выдающегося деятеля.

Книга посвящена 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и памяти людей, пожертвовавших жизнью ради реализации идеалов республики.



Составитель книги Вилаят Гулиев, редактор Афаг Масуд.