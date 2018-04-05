Президент: До сих пор против Армении не вводили санкции

2018-04-05 10:23 | www.oxu.az | 7

Движение неприсоединения играет важную роль в сохранении мира.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открывшейся сегодня в Баку конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.

По словам главы государства, азербайджанские земли уже 20 лет находятся под армянской оккупацией:

«Мир принимает тот факт, что Армения оккупировала азербайджанские земли, осуществила этническую чистку, более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами».

Президент подчеркнул, что несмотря на грубое нарушение норм международного права, в отношении Армении до сих пор не применены санкции.