Госдеп: Россия и США не находятся в состоянии холодной войны

2018-04-05 11:31 | www.trend.az | 6

США не находятся в состоянии холодной войны с Россией после обоюдной высылки дипломатов, заявил в четверг представитель госдепа США Брайн Неберт, находящийся с визитом в Брюсселе, передает РИА Новости.

США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Москва приняла ответные меры.

"Я так не думаю. Это то, что было необходимо в ответ на нападение с применением химического оружия в Соединенном Королевстве", — сказал он в эфире телерадиокомпании RTBF, отвечая на вопрос, можно ли считать происходящее холодной войной между США и РФ.