Yeni İpek Yolu Çağında Türkiye ve Afrika Birlikte Kervan Yürütecek

2018-04-05 12:25 | www.trend.az | 1

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Afrika turu kapsamında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seyahati Afrika medyasında büyük ölçüde yer aldı. Yanı sıra yerel halk Erdoğan’ın gelişini büyük bir coşkuyla karşıladı. Çünkü Batı Afrika’da yer alan bu dört ülke Türkiye gibi Müslüman ülkedir ve Türkiye’nin gönül coğrafyasıdır. Dolayısıyla Türkiye ve bu ülkeler kader birliğine sahiptir ve ortak sorumlulukları vardır.

Afrika açılımına hızla devam eden Türkiye, her alanda Afrika ile ilişkilerini geliştirmeye devam etmektedir. Bu ziyaret sırasında, siyasi, sosyal, kültürel, enerji, savunma gibi alanlarda yeni antlaşmalar imzalanmıştır. Örneğin; ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik alanında gerek Moritanya’ya gerekse Senegal’e, savunma sanayiinde Türkiye’nin her türlü işbirliğine açık olduğunu söyledi. Ayrıca Erdoğan, Moritanya, Mali, Çad, Burkina Faso ve Nijer’den oluşan G5 Sahil Ortak Gücü için verilen 5 milyon dolar sözün yerine getirileceğini ifade etti.

Bu ziyaretlerin amacı Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile olan ilişkilerini her alanda geliştirmek ve derinleştirmektir. Ekonomik，siyasi, kültürel ve medeniyet ilişkileri temelinde gerçek stratejik ortaklıklar kurmaktır. Cezayir ile başlatılan Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması gibi. 2009 yılında Türkiye’nin Afrika kıtasında toplam 12 Büyükelçiliği bulunmaktayken, bugün bu sayı 42’e yükselmiştir. Bütün Afrika ülkelerinde diplomatik temsilciliklerin açılması için Türkiye yoğun diplomatik çaba harcamaya devam etmektedir. Batı’nın vahşi sömürü düzeni sebebiyle kopan ilişkiler hızla yeniden tesis edilecek ve Türkiye her konuda Afrika ülkeleri ile karşılıklı tecrübe paylaşımı gerçekleştirmeye devam edecektir.