Ильхам Алиев: Азербайджан гордится своей историей

2018-04-05 10:43 | www.oxu.az | 6

Азербайджан вносит большой вклад в межкультурный диалог в мире.

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открывшейся сегодня в Баку конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.

Президент сказал, что Азербайджан гордится своей историей.

«Веками в Азербайджане жили в мире представители различных народов. Азербайджан всегда был мультикультурной страной. Азербайджан и после этого будет развивать эти ценности», - сказал президент, отметив, что в этом году Азербайджанская Демократическая Республика будет отмечать свое столетие.