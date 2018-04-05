Çin’in Çifte Toplantılarını Nasıl Okumalı?

2018-04-05 12:33 | www.trend.az | 0

Çin’in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen ve “Çifte Toplantılar” olarak adlandırılan “Çin Ulusal Halk Meclisi” ve “Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı” toplantıları, iki hafta süren çok yoğun gündemin ardından sonlandı. Çin’in gelecek 5 yılına yön verecek yönetim kadrolarının belirlendiği, yasal düzenlemeler ve reformların karara bağlandığı "Çifte Toplantılar" a yaklaşık 3 bin delege katıldı. İki hafta süren "Çifte Toplantılar" uluslararası toplumun son derece ilgisini çekti. Bunun sebebi Çin anayasasında çok önemli reformların gerçekleştirilmesi oldu. Çok yoğun gündeme sahip olan “çifte toplantılar” da ekonomi, ticaret, siyaset, savunma, kültür, sağlık, eğitim gibi birçok alanda önemli reformlar görüşüldü ve karara bağlandı.

"Çifte Toplantılar" ın en önemli gündemi anayasa revizyonu tasarısı oldu. "Yeni Çağda Çin’e özgü Sosyalizm Üzerine Şi Cinping Düşüncesi" ifadesinin anayasaya eklenmesi oylamayla kabul edilerek yasalaştı. Ayrıca "devlet başkan ve yardımcıları iki dönemden fazla görev yapamaz" ifadesinin anayasadan çıkarılmasıyla Şi Cinping’in "süresiz devlet başkanlığının" önünü açıldı. "Çifte Toplantılar" da ilgi çeken en önemli konu ise anayasaya “Çin Komünist Partisinin liderliği, Çin’e özgü Sosyalizmin en temel özelliğidir.” ifadesinin eklenmesi oldu. Bu eklemeden anlaşılan, partinin Çin devlet iradesinin tek temsilcisi olacağı dolayısıyla devlet yapısının ve iradesinin artık tamamen Çin Komünist Partisi tarafından şekillendirileceğidir.

"Çifte Toplantılar"ın sonunda Şi Cinping, ikinci 5 yıllık devlet başkanlığına resmen başladı. Ayrıca Şi Cinping, Mao’dan sonra Çin anayasasında adı geçen ikinci lider oldu. 2013 yılında göreve başladığından beri yolsuzlukla mücadele, yüksek teknoloji, internet güvenliği, aktif dış politika yanı sıra askeri reformlar başta olmak üzere birçok alanda önemli kararlar alan ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping, aynı zamanda Merkez Askeri Komisyon Başkanı olarak da Çin’in "başkomutanlık" görevini yeniden üstlendi. Birinci döneminde önermiş olduğu “Kuşak ve Yol” girişimiyle, Çin’in kalkınmasına yepyeni bir enerji sağlayarak, “Kuşak ve Yol” politikasını Çin devlet stratejisinin merkezi haline getirdi. “Mao ile ayaklanan” ve “Dıng ile refahlanan” Çin, artık başkan Şi’nin önerdiği bu tarihi strateji çerçevesinde, “Şi ile güçlenen” niteliğini kazanarak dünyaya ben de varım dedi.

Dolayısıyla Şi Cinping’in birinci 5 yıllık dönemi, bizlere "Çifte Toplantılar" sonunda alınan kararların, Şi Cinping’in ikinci 5 yıllık döneminde Çin'in iç ve dış politikasını daha hızlı ve ciddi bir şekilde etkileyeceğini göstermektedir. Başkan Şi’nin 2013 Eylül ayında önerdiği “Kuşak ve Yol” stratejisinin 2018 yılına dek Çin'in iç ve dış politikasında ortaya koyduğu derin ve somut etki bunu kanıtlamaktadır. Gerçekleştirilen anayasa reformu artık “kararların hızla alındığı ve uygulandığı” yeni bir Çin dönemine girileceğinin işaretidir. Bu aynı zamanda Çin’in muhataplarına “Hızlı Çin” için hazır olmaları gerektiğinin bir işaretidir.

Fatih ÖZTOSUN, TRT ÇİNCE