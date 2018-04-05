Kuşak ve Yol’un Karşılaştığı Yeni Ticaret Savaşı

2018-04-05 12:34 | www.trend.az | 0

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen törende Çin’e ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini sağlayan genelgeyi imzaladı. Trump, alınacak ticari tedbirlerle ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamalarının 60 milyar doları bulabileceğini belirtti. Trump’ın Çin’e yönelik alacağı bu ticari tedbirlerinin gerekçelerinin ABD’nin fikri haklarını ve teknolojilerini korumak olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca Trump’ın genelgeyi imzalarken, “Bu birçok genelgenin ilki” ifadesi, gelecekte yeni ticari tedbirlerin alınabileceği olarak değerlendirilmektedir.

Amerikalı uzmanlar, alınacak ticari tedbirlere karşı Çin'in de misilleme yapma ihtimali olduğu kabul etmekte ancak Çin'in en çok kaybeden taraf olacağını belirtmektedirler. Fakat ABD’nin alacağı ticari tedbirler planlandığı şekliyle uygulanırsa, artacak gümrük vergileri fiyatların yükselmesine ve dolayısıyla tüketim açısından olumsuz sonuçlara neden olacaktır. Yanı sıra Çin’in muhtemel misillemesi ABD ekonomisinde özellikle alüminyum ve çelik ile doğrudan ilişkili sektörlerin dışında tarım ve uzay-havacılık gibi hayati sektörlere de olumsuz yansıyacaktır.

Asya'daki bazı yorumcular ise Çin'in yapacağı misillemelerin, ABD'nin Trump'a desteğin yüksek olduğu bölgelerini etkileyecek şekilde planlanacağına şeklinde olduğunu söylüyorlar. Singapur'daki Asya Ticaret Merkezi'nin başkanı Deborah Elms "Çinlilerin bu liste üzerinde bir yılı aşkın süredir çalıştıklarını ve bu işte çok iyi olduklarını" ifade etti. Çin Ticaret Bakanlığının yaptığı açıklamada, ek vergi ve yatırım kısıtlaması getiren genelgeye kesinlikle karşı çıkıldığı belirtilerek, Çin’in çıkarlarına zarar verilmesini izlemeyeceği ve meşru haklarını kararlılıkla savunacağı yanı sıra "Çin bir ticaret savaşı yapmak istemiyor ama böyle bir savaştan da korkmuyor." ifadesine yer verildi.