Мамедъяров: «Статус-кво» никогда не будет принят

2018-04-05 11:00 | www.oxu.az | 6

Неурегулированный конфликт между Азербайджаном и Арменией является главным препятствием для безопасности и экономического развития.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время выступления на промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения на тему «Поощрение международного мира и безопасности во имя устойчивого развития».



Министр отметил, что оккупация азербайджанских земель длится больше 20 лет.



«ООН приняла 4 резолюции. В этих резолюциях поддерживается территориальная целостность Азербайджана, содержится требование о выводе армянских войск со всех оккупированных территорий. Эта позиция поддержана многими организациями.

Движение неприсоединения также считает Нагорный Карабах частью нашей страны, поддерживает урегулирование в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Сложившийся в результате конфликта «статус-кво» никогда не будет принят», - отметил Э.Мамедъяров.