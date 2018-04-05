Медведь растерзал отца на глазах у детей - ВИДЕО

2018-04-05 11:21 | www.oxu.az | 6

54-летний Набакишор Наяк погиб, собирая редкий цветок, который используется для изготовления ликера.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Sun, на мужчину напал огромный медведь, который убил еще двоих человек, пытавшихся спасти несчастного.

Сыновья Наяка рассказали, что хищник набросился со спины.

Трагедия произошла в индийском штате Орисса. В тот день Наяк не взял с собой оружия и в результате не смог отбиться от медведя.

На кадрах видно, как мужчина пытается выбраться из его лап, но все безуспешно.

Сыновья погибшего также пытались его спасти, но получили тяжелые ранения.

Разъяренные местные жители позже выследили хищника и забили его до смерти.