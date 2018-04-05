Тонны нефти разлились на дорогу: тяжелое ДТП в Баку – ФОТО

2018-04-05 11:32 | www.oxu.az | 5

В Гарадагском районе на автотрассе Баку – Астара в результате столкновения грузовых автомобилей MAN и КамАЗ погиб водитель одной из машин, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Согласно информации, погибший – гражданин Грузии 55-летний Тамаз Далиндзе. Его тело было извлечено из машины прибывшими на место происшествия спасателями.

Во время аварии находящаяся в MAN нефть, приблизительно около 50 тонн, разлилась вдоль дороги.

В связи с произошедшим дорожная полиция проводит расследование.