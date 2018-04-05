LATAM анонсировал рейсы из Израиля в Бразилию

2018-04-05 12:05 | www.trend.az | 5

Министерство туризма Израиля объявило о завершении длившихся полтора года переговоров с латиноамериканской компанией LATAM о возобновлении прямого авиасообщения с Бразилией и Чили. Компания получит от государства премию в размере 750 тысяч евро, сообщает Newsru.

Ранее маршрут Тель-Авив-Сан-Паулу обслуживался израильской авиакомпанией "Эль-Аль", однако шесть лет назад крупнейшая израильская авиакомпания отказалась от него из-за нерентабельности.

LATAM начнет обслуживать маршрут 12 декабря. Рейсы Тель-Авив-Сан-Паулу-Сантьяго-де-Чили будут вылетать по воскресеньям, вторникам и четвергам, рейсы в обратном направлении – по понедельникам, средам и субботам.

Время полета до Сан-Паулу будет составлять 11 часов, на 3,5 часа меньше, чем тот же перелет занимал у "Эль-Аля". Как сообщает The Marker, это стало возможно благодаря пролеганию маршрута через воздушное пространство стран Африки, ранее закрытых для израильских рейсов.