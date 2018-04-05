Станция скорой помощи: «Стало поступать больше вызовов в связи с инсультом»

2018-04-05 11:59 | www.apa.az | 5

В 2017 году в Станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку поступило более 693 600 вызовов, связанных с инсультом.

Как сообщает АПА, заместитель главврача Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку Ирада Алиева сказала, что более 63 300 обратившихся были госпитализированы.

По ее словам, число вызовов, связанных с детьми, было более 83 000: «В связи с тем, что на станции была восстановлена деятельность педиатрических бригад, случаев детских смертей в присутствии врача зарегистрировано не было».

Заместитель главврача отметила, что в прошлом году в результате реанимационных мероприятий была спасена жизнь более 2000 пациентов: «Число вызовов, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями составило 150 325, 12 354 пациента были госпитализированы. Число вызовов, связанных с инфарктом миокарда составило 865, были госпитализированы примерно 814 пациентов. По сравнению с прошлым годом число вызовов в связи с инсультом стало больше, а вызовов по поводу инфаркта миокарда - меньше».