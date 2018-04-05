Турецкий вице-президент «Карабаха» процитировал Насими – ВИДЕО

2018-04-05 11:39 | www.oxu.az | 5
В Турции состоялся гала-вечер, на котором турецкая газета «Milliyet» огласила имена лучших спортсменов 2017 года по различным номинациям.
Как передает Oxu.Az, в одной из восьми номинаций претендентом на звание команды года являлся агдамский «Карабах» - чемпион Азербайджана и участник Лиги чемпионов текущего сезона.
Агдамцы уступили приз баскетбольной команде «Фенербахче» (победитель Евролиги). Вместе с тем, «Карабаху» вручили специальную почетную награду жюри.
Вице-президент азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Тахир Гезаль высказался по этому поводу.
«Карабах» – клуб, который сумел донести до мира голос беженцев, волю азербайджанского народа, тюркского мира. Я благодарю газету и друга Тайфуна Баяндыра. Получить такую награду в Турции – поддержка для нас. Пусть Всевышний бережет Турцию, наши сердца всегда будут вместе».
Т.Гезаль завершил свое выступление строками из Насими:
«В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь: Я суть, я не имею места — и в бытие я не вмещусь».