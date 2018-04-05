Эдита Пьеха госпитализирована

2018-04-05 11:57 | www.oxu.az | 5

Эстрадную певицу Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге.

Об этом, как передает народная артистка России рассказала РИА Новости.

«Я нахожусь во второй городской с обострением бронхита. Здесь очень хорошие врачи. Поводов для беспокойства нет», - заявила она.

В комментарии «Пятому каналу» 80-летняя исполнительница отметила, что не может даже говорить:

«Положили в больницу. Тут ингаляции, уколы делают. Надеюсь, что поправится все. Не переживайте».

Эдита Пьеха — советская и российская певица польского происхождения, мать певицы Илоны Броневицкой и бабушка певца Стаса Пьехи. Народная артистка СССР (1988). Среди композиций в ее исполнении — «Надежда», «Этот вечер», «Огромное небо».