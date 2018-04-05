ВС Турции начнут военную операцию в сирийском Тель-Рифате – вице-премьер

2018-04-05 12:08 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - ВС Турции приступят к военной операции в сирийском Тель-Рифате, сказал вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Боздаг, после полной очистки Тель-Рифата от террористов, ВС Турции начнут наступление в восточном направлении, на другие позиции боевиков в Сирии.

«Операция «Оливковая ветвь» будет продолжена», - сказал Боздаг

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.